Люди могли заселити Південну Америку близько 27 тисяч років тому. А це на 12 тисяч років раніше, ніж вважали дотепер.

Таке припущення зробила команда вчених з Бразилії, Франції та США після дослідження ювелірних виробів, зроблених з кісток вимерлих лінивців, пише «УП. Життя».

Науковці припускають, що Америку могли заселити приблизно 27 тисяч років тому. Хоч ще дотепер вважали, що це сталося приблизно 15 тисяч років тому.

Вчені проаналізували трикутні та краплеподібні підвіски з кісток лінивців. На основі цього дійшли висновку, що різьблені та відполіровані форми і просвердлені отвори зробили навмисно.

Прикраси знайшли в печері Санта-Еліна в центральній Бразилії. Вчені припускають, що їм 25-27 тисяч років.

«Тепер у нас є вагомі докази того, що ми повинні переглянути наші уявлення про міграцію людей до Америки», — сказала співавторка дослідження та археологиня університету Сан-Карлос Міріан Ліза Алвес Форанчеллі Пачеко.

Прикраси знайшли приблизно 30 років тому в центральній Бразилії, але одібне дослідження провели вперше.

Ймовірність того, що люди знайшли та вирізали прикраси через тисячі років після загибелі лінивців, науковці виключили.

Вчені припускають, що прикраси могли виготовити в інтервалі від кількох днів до декількох років після смерті тварин, ще до того, як кістки скам’яніли.

«Ми вважаємо, що це були особисті предмети, можливо, прикраси для власного вжитку», — ще один сказав співавтор дослідження та палеонтолог університету Сан-Карлос Таїс Рабіто Пансані.

Гігантські наземні лінивці, з кісток яких виготовлені прикраси, були одними з найбільших істот Південної Америки. Їхня довжина сягала до 3-4 м. Вони важили понад 450 кг.

Нагадаємо, археологи в Іспанії знайшли докази канібалізму неандертальців, які жили понад 53 тисячі років тому.