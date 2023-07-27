Італійські археологи знайшли глиняну жіночу фігурку віком понад 7 тисяч років, яка могла використовуватись для ритуалів.

Знахідку з періоду неоліту виявили дослідники з Римського університету ла Сап’єнца у печері Баттіфратта, пише «УП. Життя».

Риси обличчя глиняної «жінки» дуже схематичні, але зачіска та прикраси на тілі — більш деталізовані.

Вчені кажуть, що подібні артефакти є «дуже рідкісними в Італії» та «майже відсутні» в археологічній спадщині Тірренського басейну.

«Жінка, божество, лялька? Кого зображає глиняна фігурка, знайдена під час розкопок, які Sapienza проводить з 2021 року в печері біля Поджо-Натіво? Цю виняткову річ знайшли під час останньої археологічної кампанії. Це глиняна фігурка, датована періодом неоліту, коли на півострові мешкали перші землеробські громади. Об’єкти такого типу є рідкісними в Італії і майже відсутні в тірренських регіонах», — йдеться на сайті університету.

Доктор Сесілія Конаті з Університету Сап’єнца вважає, що джерело в гирлі печери використовувалося не лише для водопостачання, але й для «поховання та ритуальних цілей».

Печера Баттіфратта забезпечувала дах над головою і захист для ранніх людей, які займались полюванням, збиральництвом та елементарним сільським господарством.

Хоч конкретних доказів стародавніх ритуалів у печері Баттіфратта майже немає, глиняна лялька могла використовуватись в ритуальних цілях, кажуть археологи.

Печера Баттіфратта, розташована поблизу Поджо-Натіво в районі Сабіна, вирізняється своїми лабіринтами та плануванням. Вона вкрита сталагмітами та сталактитами, а біля входу є потічок.

Сучасні дослідження в печері є частиною великого проєкту Фонду великих розкопок Sapienza Grand Excavations, присвяченого доісторичним поселенням долини Фарфа та її прилеглих територій.

Наразі вчені під керівництвом кафедри стародавнього світу Римського університету ла Сап’єнца досліджують «технологічні та стилістичні аспекти» фігурки.