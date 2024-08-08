Homo floresiensis, Фото: Lanmas/Alamy

Рештки найменшого у виді давньої людини знайшли на острові Флорес в Індонезії. Дослідження показали, що Homo floresiensis мав ще менший розмір, ніж думали раніше.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Communications, пише «УП.Життя».

Кістка руки, знайдена на острові Флорес, належала крихітній дорослій людині, яка жила у цій місцевості разом із карликовими слонами, комодськими варанами та гігантськими щурами розміром з кролика. Це було 700 тисяч років тому.

Вчені вважають, що ця давня людина є предком Homo floresiensis (людини флореської), яких прозвали «хобітами» через їхній низький зріст.

Скамʼянілість свідчить про те, що вид зазнав раннього і різкого зменшення розмірів тіла через унікальний еволюційний тиск, повʼязаний з перебуванням на острові.

«Острівна карликовість була добре відома раніше за викопними рештками мегафауни на островах Середземноморʼя та Індонезії. Вони була мініатюрними версіями своїх материкових предків. Якщо мова йде про тварин, ні в кого не виникає проблем з острівною карликовістю, але коли мова йде про гомінінів (підродина приматів родини гомінід (Hominidae), до якої належить сучасна людина, — прим.), це якось складніше сприймається», — зазначив палеонтолог і співавтор дослідження Герт ван ден Берг.

З моменту відкриття перших скамʼянілостей «хобітів», які датуються 60 тисячами років тому, еволюційне походження мініатюрної людини було предметом суперечок.

Деякі вчені намагалися зрозуміти, були Homo floresiensis унікальним видом чи просто племʼям сучасних людей, які страждали на вроджену хворобу низькорослості. Інші припускали, що вони були спорідненими з більш примітивним мавпоподібним видом, який від самого початку був маленьким.

Після нового дослідження вчені кажуть, що воно додає ваги теорії про те, що «хобіти» походять від пітекантропів (людини яванської, яка належить до виду людина прямоходяча — Homo erectus) — гомініда, за зростом подібного на сучасних людей, котрий якимось чином опинився на острові Флорес.

Крихітна кістка руки анатомічно схожа на раніше знайдені скелети «хобітів». А нещодавно знайдена пара зубів з того ж місця має схожість із зубами Homo erectus, хоча й набагато меншого розміру.

Дослідники вирахували приблизний зріст давньої людини, якій належала знайдена кістка. Він становить близько 100 сантиметрів. Це на 6 сантиметрів нижче, ніж приблизний зріст скелета, вік якого 60 тисяч років.

«Ця 700-тисячолітня плечова кістка дорослої людини не просто коротша, ніж у первісного Homo floresiensis. Вона є найменшою кісткою плеча, відомою зі скамʼянілостей гомінінів у всьому світі. Цей дуже рідкісний зразок підтверджує нашу гіпотезу про те, що предки Homo floresiensis були надзвичайно малими за розміром тіла. Однак тепер з крихітних пропорцій цієї кістки кінцівки стає очевидним, що ранні предки «хобіта» були ще меншими, ніж ми вважали раніше», — заявив співавтор дослідження Адам Брумм.

Вважається, що острівна карликовість виникла тому, що менший розмір тіла може бути корисним для виживання в умовах періодичної нестачі їжі.

Однак як предки Homo floresiensis потрапили на острів — невідомо. Камʼяні знаряддя праці свідчать про те, що Флорес був заселений вже 1 мільйон років тому.

Раніше, під час розкопок Бонкуклу Тарла в південно-східній Туреччині археологи знайшли найдавніші відомі докази перфорації тіла в скелетах. Ймовірно, вони були виготовлені 11 тисяч років до нашої ери.