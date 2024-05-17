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Російські війська у ніч на п'ятницю атакували Харків дронами та С-300.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Він повідомив, що вночі по Харкову зафіксовано влучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено частково скління вікон житлового 5-поверхового будинку.

«Також пошкоджена будівля адміністрації району міста. 00:30 Харків, Немишлянський район. Обстріл по відкритій території С-300. Без руйнувань та постраждалих. 17 травня 00:09 Харків. Влучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено 3 будинки», — зазначив Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби в Красному внаслідок скидання боєприпасу з дрона загинув 86-річний чоловік, а в Синельниковому внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки, загинув 35-річний чоловік, ще двоє (35 і 33 років) поранені. У Вовчанській громаді внаслідок обстрілу проміжного пункту евакуації постраждали 4 працівники медустанови, цивільний чоловік і начальник ЦНАПу, крім того, внаслідок артобстрілу Вовчанська поранено 52-річного чоловіка.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 13 травня зазначив, що російська армія здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей.

Також повідомлялося, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився. За даними аналітиків, російські війська надають перевагу створенню «буферної зони» в районі кордону, а не більш глибокому просуванню в Харківську область.

На сьогодні евакуювати населення з Харкова не планують. Водночас до міста привозять людей з області, з районів, де тривають бойові дії. Від початку російського наступу на півночі Харківської області до 16 травня з прикордонних населених пунктів вивезли 8 тисяч 779 людей.

Також повідомлялося, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення.

Також повідомлялося, що за добу росіяни втратили понад 320 людей вбитими та пораненими на Харківському напрямку.