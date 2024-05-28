17-річним юнакам надсилатимуть повістки, якщо вони не стали на військовий облік, фото з відкритих джерел

Громадянам 17 років, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки, ці заходи не мають відношення до мобілізації.

Про це розповіли на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України.

Там пояснили, що відповідно до закону, громадяни чоловічої статі, яким виповнюється 17 років у рік взяття на військовий облік, повинні це зробити протягом січня — березня. Для цього їм потрібно прибути до районного чи міського ТЦК та СП та подати необхідні документи.

«Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік», – пояснили в ЗСУ.

Проте постановка на військовий облік не пов’язана з мобілізаційними заходами, що тривають.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

17 травня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для посадовців і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року — від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень для громадян, від 25 тисяч 500 до 34 тисяч гривень — для посадових і юридичних осіб.

За правопорушення в особливий період передбачено штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень — для посадових і юридичних осіб.

Вже з понеділка 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.