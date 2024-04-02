Затримання підозрюваної. Фото: ДПСУ.

В Одесі затримали жінку, яка підозрюється у підробці довідок для чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що її підозрюють у видачі довідок про інвалідність.

«Злочинну схему з виготовлення та збуту фальшивок організувала 50-річна жителька Одеси. Для ефективного функціонування «бізнесу» зловмисниця залучила свого знайомого. Саме він через власні зв’язки шукав охочих уникнути мобілізації та «легально» виїхати за кордон» – зазначили прикордоники.

За попередньою згодою з «клієнтами», перш ніж приступити до виготовлення липової довідки, ділки отримували аванс у 700 доларів США.

Правоохоронці затримали жінку щойно вона отримала від одного з чоловіків другий транш коштів у розмірі 5 тисяч 800 доларів. За домовленістю, решту коштів їм мали заплатити вже на території Молдови.

Затримання підозрюваної. Фото: ДПСУ. Затримання підозрюваної. Фото: ДПСУ.

Наразі зловмисницю затримано в порядку статті 208 ККУ та оголошено підозру за частиною 3 статті 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що 12 березня на Миколаївщині викрито схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Нагадаємо, що 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.

Нагадаємо, заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він також сказав, що вважає організацію схеми людським фактором: «Як то кажуть темна сторона душі, яку так просто не побачиш».

Він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Крім того Юрій Гранатуров вважає, що управління охорони здоров’я облдержадміністрації не несе відповідальність за діяльність директора обласного центру психічного здоров’я і схему заробітку на ухилянтах, головних лікарів призначає Миколаївська облрада.