У центрі Миколаєва прорвало труби. Фото: «НикВести»

Вранці 22 травня у центрі Миколаєва стався порив на мережах.

Про це повідомив кореспондент «НикВести».

Витік стався по вулиці Фалеєвській неподалік від проспекту Центрального.

У центрі Миколаєва прорвало труби. Фото: «НикВести» У центрі Миколаєва прорвало труби. Фото: «НикВести» У центрі Миколаєва прорвало труби. Фото: «НикВести»

Фахівці «Миколаївводоканалу» вже працюють на місці. Директор підприємства Борис Дуденко у коментарі кореспонденту «НикВести» зазначив, що наразі комунальники узгоджують свої дії з представниками інших підприємств, які мають у тому районі комунікації, перш ніж приступати до земляних робіт.

— Поки нічого не можу сказати, витік із землі. Наразі узгоджуємо зі службами: газовою, зв’язку і т.д., щоб копати і ставити «діагноз», — сказав він.

У центрі Миколаєва прорвало труби. Фото: «НикВести» У центрі Миколаєва прорвало труби. Фото: «НикВести» У центрі Миколаєва прорвало труби. Фото: «НикВести»

Поки точно не відомо, на яких саме мережах стався витік.

Нагадаємо, восени на території парку «Юність» у Миколаєві стався прорив водопровідної мережі. Від місця витоку вода почала розповсюджуватися територією парку,