Сьогодні, 23 травня, протягом доби по всіх регіонах діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
«Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватиметься», — зазначається у повідомленні.
Причиною відключень стали значні пошкодження української енергоінфраструктури після 5 масованих російських атак.
Наразі тривають відновлювальні роботи й планові ремонти. Одночасно, щільна хмарність в більшості регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години.
Нагадаємо, що станом на ранок 23 травня в Миколаївській області діють графіки погодинних відключень. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
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Сьогодні, 23 травня, протягом доби по всіх регіонах діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
«Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватиметься», — зазначається у повідомленні.
Причиною відключень стали значні пошкодження української енергоінфраструктури після 5 масованих російських атак.
Наразі тривають відновлювальні роботи й планові ремонти. Одночасно, щільна хмарність в більшості регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години.
Нагадаємо, що станом на ранок 23 травня в Миколаївській області діють графіки погодинних відключень. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».