Відключення світла / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Сьогодні, 23 травня, протягом доби по всіх регіонах діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватиметься», — зазначається у повідомленні.

Причиною відключень стали значні пошкодження української енергоінфраструктури після 5 масованих російських атак.

Наразі тривають відновлювальні роботи й планові ремонти. Одночасно, щільна хмарність в більшості регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години.

Нагадаємо, що станом на ранок 23 травня в Миколаївській області діють графіки погодинних відключень. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».