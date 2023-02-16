У тимчасово окупованому Севастополі вранці 16 лютого пролунали вибухи. Їх було чути над районами, де розташовані військові частини.

Про це повідомив Телеграм-канал «Кримський вітер».

— Вранці 16 лютого в Севастополі чули звуки вибухів. Близько 5:00 ранку (4:00 за Києвом) пролунало декілька вибухів над районами, в яких розміщені військові частини, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Райсильніший вибух пролунав близько 6:15 (5:15 за Києвом).

Раніше повідомлялося, що вночі, 16 лютого, російський корабль із акваторії Чорного моря випустив вісім ракет типу «Калібр». Сили ППО збили всі вісім ракет, шість – над Миколаївською областю та дві – над Херсонською областю.