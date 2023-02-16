До Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від співробітників судової охорони про те, що вони впіймали невідомого чоловіка, який кинув в будівлю суду пляшку із займистою сумішшю.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Вогонь пошкодив фасад будівлі судової установи. Пожежу судові охоронці одразу ж самостійно ліквідували.

Оглянувши місце події, слідчо-оперативна група вилучила фрагменти пожежного сміття, які поліцейські направили на експертизу.

На місці правоохоронці встановили, що правопорушником виявився 58-річний мешканець обласного центру, який раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення хуліганських дій. За словами чоловіка, він тривалий час має особисту образу за нібито несправедливе рішення суду за його позовом.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу».

Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За умисне пошкодження майна слідчі повідомили миколаївцю про підозру. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що троє миколаївських підлітків — Максим, Катерина та Олександр стали свідками пограбування перехожого, однак не розгубилися, наздогнали зловмисника та зателефонували до поліції.