Росія у четвер, 16 лютого, вдарила по Кременчуку Полтавської області ракетами Х-22, які неможливо перехопити наявними засобами ППО.

Вони влучили у нафтопереробний завод, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

— Сьогодні саме Х-22 ракети, 12 було випущено з 6 літаків у Курській області. Це терористичні ракети. Це зброя, яка прирівнюється до терористичної, коли її випускають по мирних густонаселених містах, — заявив він.

Юрій Ігнат зазначив, що маса бойової частини ракети Х-22 близько 950 кг, а похибка влучання — 600 метрів. За його словами, ці ракети влучили у Павлограді та Кременчуці.

— Ці ракети влучили сьогодні по наших містах. Бачимо, що відбувається у Павлограді. І вибух на нафтопереробному заводі у Кременчуці. На жаль, маємо такі втрати, — сказав він.

Нагадаємо, вночі, 16 лютого, російський корабель із акваторії Чорного моря випустив вісім ракет типу «Калібр». Сили ППО збили всі вісім ракет, шість – над Миколаївською областю та дві – над Херсонською областю.