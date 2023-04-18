|Швидкість вітру:
|3.3 м/с
|Схід сонця:
|05:59
|Захід сонця:
|19:43
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|05:59
|Захід сонця
|19:55
|Температура завтра:
|C°
Фінансова поліція Італії у понеділок, 17 квітня, виявила у Середземному морі велику партію кокаїну на суму понад 400 мільйонів євро.
Про це повідомляє Укрінформ.
За словами правоохоронців, партія наркотиків у дві тонни була виявлена у морі поблизу узбережжя італійського острова Сицилії.
Кокаїн, ринкова вартість якого оцінюється в понад 400 мільйонів євро, був загорнутий у 70 водонепроникних пакетів, скріплених сітками.
Вважається, що кокаїн був залишений у морі вантажними кораблями для подальшого вилучення та транспортування на материк. Вантаж у воді правоохоронці помітили під час авіаційного патрулювання регіону.
Це була одна з найбільших знахідок наркотиків, коли-небудь виявлених в Італії.
Нагадаємо, патрульна поліція Миколаєва затримала підозрілого чоловіка, який мав при собі 54 згортки, ймовірно, з наркотичними речовинами.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Фінансова поліція Італії у понеділок, 17 квітня, виявила у Середземному морі велику партію кокаїну на суму понад 400 мільйонів євро.
Про це повідомляє Укрінформ.
За словами правоохоронців, партія наркотиків у дві тонни була виявлена у морі поблизу узбережжя італійського острова Сицилії.
Кокаїн, ринкова вартість якого оцінюється в понад 400 мільйонів євро, був загорнутий у 70 водонепроникних пакетів, скріплених сітками.
Вважається, що кокаїн був залишений у морі вантажними кораблями для подальшого вилучення та транспортування на материк. Вантаж у воді правоохоронці помітили під час авіаційного патрулювання регіону.
Це була одна з найбільших знахідок наркотиків, коли-небудь виявлених в Італії.
Нагадаємо, патрульна поліція Миколаєва затримала підозрілого чоловіка, який мав при собі 54 згортки, ймовірно, з наркотичними речовинами.