Фінансова поліція Італії у понеділок, 17 квітня, виявила у Середземному морі велику партію кокаїну на суму понад 400 мільйонів євро.

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами правоохоронців, партія наркотиків у дві тонни була виявлена у морі поблизу узбережжя італійського острова Сицилії.

Кокаїн, ринкова вартість якого оцінюється в понад 400 мільйонів євро, був загорнутий у 70 водонепроникних пакетів, скріплених сітками.

Вважається, що кокаїн був залишений у морі вантажними кораблями для подальшого вилучення та транспортування на материк. Вантаж у воді правоохоронці помітили під час авіаційного патрулювання регіону.

Це була одна з найбільших знахідок наркотиків, коли-небудь виявлених в Італії.

Нагадаємо, патрульна поліція Миколаєва затримала підозрілого чоловіка, який мав при собі 54 згортки, ймовірно, з наркотичними речовинами.