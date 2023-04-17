До 11 та 12 років тюрми засуджено двох чоловіків за грабежі та розбійні напади у Баштанському районі, якими потерпілим завдано збитків на суму майже 1 мільйон гривень.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

«Казанківським відділом Баштанської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно двох чоловіків — 25-річного мешканця Баштанського району та 40-річного мешканця Кіровоградської області за фактами грабіжу, розбійного нападу, а також незаконного носіння та зберігання вогнепальної зброї та вибухових пристроїв (ч.3 ст. 186, ч.3, ч.4 ст.187, ч.1 ст.263 КК України)», — йдеться у повідомленні.

У суді доведено, що, обвинувачені, завчасно спланувавши злочинні дії, проникали до будинків мешканців Баштанського району, та застосовуючи до них насильство і вогнепальну зброю, викрадали гроші та цінні речі.

Встановлено три подібні епізоди, внаслідок чого грабіжники заволоділи матеріальними цінностями потерпілих на загальну суму майже 1 мільйон гривень.

Вироком Добровеличківського районного суду Кіровоградської області зловмисників визнано винними у скоєних злочинах та призначено покарання у виді 11 та 12 років позбавлення волі відповідно.

Вирок ще не набув законної сили, оскільки є час на його апеляційне оскарження.

Нагадаємо, на Миколаївщині заарештували третього підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчинки, який перебував у розшуку.

У 2018 році одразу після зґвалтування поліцейські затримали 3-х фігурантів. Тоді ж суд їх арештував, а згодом двом із них запобіжні заходи змінили на домашній арешт. 20-річного миколаївця суд визнав винним у зґвалтуванні та виніс вирок – 11,5 років за гратами.

Інші ж двоє фігурантів, опинившись під домашнім арештом, переховувались від слідства та перебували у державному розшуку. У 2020 році правоохоронці затримали одного з них, а розшук третього продовжили.