У понеділок, 17 квітня, близько 11:00 на автомобільній стоянці будівельного супермаркету «Епіцентр» по Херсонському шосе у Миколаєві, 23-річний водій Mitsubishi Pajero наїхав на малолітнього хлопчика.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Миколаївській області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чотирьохрічного пішохода з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за 067-518-66-21 або 102.

Нагадаємо, учора ввечері, 16 квітня, на трасі М-24 «Благовіщенське — Миколаїв» неподалік села Михайлівка Новоодеського району сталася дорожно-транспорта пригода, у якій постраждав один з водіїв.