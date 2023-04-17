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У понеділок, 17 квітня, близько 11:00 на автомобільній стоянці будівельного супермаркету «Епіцентр» по Херсонському шосе у Миколаєві, 23-річний водій Mitsubishi Pajero наїхав на малолітнього хлопчика.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Миколаївській області.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чотирьохрічного пішохода з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди.
Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за 067-518-66-21 або 102.
Нагадаємо, учора ввечері, 16 квітня, на трасі М-24 «Благовіщенське — Миколаїв» неподалік села Михайлівка Новоодеського району сталася дорожно-транспорта пригода, у якій постраждав один з водіїв.
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У понеділок, 17 квітня, близько 11:00 на автомобільній стоянці будівельного супермаркету «Епіцентр» по Херсонському шосе у Миколаєві, 23-річний водій Mitsubishi Pajero наїхав на малолітнього хлопчика.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Миколаївській області.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чотирьохрічного пішохода з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди.
Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за 067-518-66-21 або 102.
Нагадаємо, учора ввечері, 16 квітня, на трасі М-24 «Благовіщенське — Миколаїв» неподалік села Михайлівка Новоодеського району сталася дорожно-транспорта пригода, у якій постраждав один з водіїв.