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У понеділок, 17 квітня, у польській лікарні помер громадянин України, який намагався влаштувати самоспалення біля будівлі консульства у Кракові.
Як повідомляє РБК-Україна, про це RMF24 заявила прессекретар спеціалізованої лікарні імені Людвіка Рідігера в Кракові Едіта Пшибільська.
«Незважаючи на зусилля фахівців Малопольського опікового та пластичного центру, сьогодні вдень помер пацієнт, якого 13 квітня було доставлено до лікарні Людвіка Рідігера у тяжкому стані внаслідок травм, отриманих після підпалу перед українським консульством», — розповіла вона.
При цьому речниця додала, що стан чоловіка вважався критичним з початку.
Нагадаємо, інцидент стався 13 квітня близько 7:50 ранку перед Генеральним консульством України в Кракові на вулиці Belina-Prażmowskiego, 4.
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У понеділок, 17 квітня, у польській лікарні помер громадянин України, який намагався влаштувати самоспалення біля будівлі консульства у Кракові.
Як повідомляє РБК-Україна, про це RMF24 заявила прессекретар спеціалізованої лікарні імені Людвіка Рідігера в Кракові Едіта Пшибільська.
«Незважаючи на зусилля фахівців Малопольського опікового та пластичного центру, сьогодні вдень помер пацієнт, якого 13 квітня було доставлено до лікарні Людвіка Рідігера у тяжкому стані внаслідок травм, отриманих після підпалу перед українським консульством», — розповіла вона.
При цьому речниця додала, що стан чоловіка вважався критичним з початку.
Нагадаємо, інцидент стався 13 квітня близько 7:50 ранку перед Генеральним консульством України в Кракові на вулиці Belina-Prażmowskiego, 4.