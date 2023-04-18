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У ході рейдової перевірки від «Укртрансбезпеки» на маршруті «Первомайськ-Одеса» було виявлено, що водій пасажирського автобуса Mercedes-Benz працював з фальшивими документами на транспортний засіб.
Про це повідомляє пресслужба «Укртрансбезпеки».
ЗаВ ході перевірки було виявлено явні ознаки перебитих номерів кузова.
Як повідомили у відомстві, була ще низка невідповідностей у документах. А саме:
Для з'ясування обставин можливого підроблення документів на місце події було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині у сервісному центрі МВС намагалися оформити машину з «перебитим» номером кузова.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У ході рейдової перевірки від «Укртрансбезпеки» на маршруті «Первомайськ-Одеса» було виявлено, що водій пасажирського автобуса Mercedes-Benz працював з фальшивими документами на транспортний засіб.
Про це повідомляє пресслужба «Укртрансбезпеки».
ЗаВ ході перевірки було виявлено явні ознаки перебитих номерів кузова.
Як повідомили у відомстві, була ще низка невідповідностей у документах. А саме:
Для з'ясування обставин можливого підроблення документів на місце події було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині у сервісному центрі МВС намагалися оформити машину з «перебитим» номером кузова.