У ході рейдової перевірки від «Укртрансбезпеки» на маршруті «Первомайськ-Одеса» було виявлено, що водій пасажирського автобуса Mercedes-Benz працював з фальшивими документами на транспортний засіб.

Про це повідомляє пресслужба «Укртрансбезпеки».

ЗаВ ході перевірки було виявлено явні ознаки перебитих номерів кузова.

Як повідомили у відомстві, була ще низка невідповідностей у документах. А саме:

рік випуску ТЗ (у документі 1999 рік, фактично – 2004 рік);

модель (за документами модель ТЗ до 2000 року ТDI, за фактом модель з 2000 по 2006 рік CDI);

двигун (за документами 2.9, у наявності 2.2).

Для з'ясування обставин можливого підроблення документів на місце події було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині у сервісному центрі МВС намагалися оформити машину з «перебитим» номером кузова.