Народний депутат Верховної Ради 8-го скликання Олег Барна загинув у боях за Україну напередодні свого Дня народження.

Про це у своєму Facebook повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Дмитрашківський опублікував коротке відео з нардепом і обіцяв викласти повністю знятий матеріал. Сьогодні, 18 квітня, Барні мало виповнитися 56 років.

— Вчора, під час бойових дій загинув Олег Барна. Так сталось, що ми мали можливість поспілкуватися на минулому тижні,— написав Дмитрашківський.

Про загибель Барни у Facebook також написали народні депутати від «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв та Ірина Геращенко (у Раді попереднього скликання всі вони були членами однієї фракції).

В той же час народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко написав у Facebook, що поки рідні не підтверджують загибелі Барни.

— Степан ( брат нардепа Барни, - прим.каже, що бригада наразі загибель Олега не підтверджує, і тіла ніхто не бачив. Тож давайте чекати і вірити в краще, в те, що Олег живий, – закликав Петро Порошенко.

Барна був активним учасником Революції Гідності, отримав серйозні травми під час протистояння 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку. Після початку війни на Донбасі відправився добровольцем в АТО. Був поранений.

Олег Барна пройшов до Верховної Ради як кандидат "Блоку Петра Порошенка" в одномандатному окрузі в Тернопільській області в 2014 році. Був одним з головних скандалістів минулого складу парламенту.

Наприклад, він з трибуни Ради заявив, що Путін — х*йло. Також в 2015 році він примудрився влаштувати бійку з тодішнім прем'єром Арсенієм Яценюком прямо в парламентській залі.

З першого дня повномасштабного вторгнення РФ Барна записався добровольцем на фронті.

Нагадаємо, що нардеп колаборант Олексій Ковальов загинув від вогнепального поранення у голову від пострілу власної рушниці.