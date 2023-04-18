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Київський апеляційний суд арештував ще одного організатора «п’яних» вечірок та збільшив заставу до суми в 600 тисяч гривень.
Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.
— Знову в кайданках: другому організатору п’яних вечірок у столиці призначили 600 тисяч застави, — зазначив він
Київський апеляційний суд збільшив заставу та взяв під варту ще одного учасника групи, що чинила сексуальне насильство над дівчатами, знімали непристойності на відео і поширювали в мережі".
Очільник поліції зазначає, що 22-річного уродженця Івано-Франківщини доставили в СІЗО.
За даними видання «Українська правда», йдеться про Олега Захарова.
Раніше повідомлялося, що суд продовжив на місяць тримання під вартою Андрія Ярини та Ярослава Домбровського, яких вважають співорганізаторами вечірок у Києві, де знущалися з дівчат.
Нагадаємо, організатори п’яних вечірок у столиці, які принижували дівчат, а потім викладали відео у соцмережу, можуть отримати до 7 років в’язниці.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Київський апеляційний суд арештував ще одного організатора «п’яних» вечірок та збільшив заставу до суми в 600 тисяч гривень.
Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.
— Знову в кайданках: другому організатору п’яних вечірок у столиці призначили 600 тисяч застави, — зазначив він
Київський апеляційний суд збільшив заставу та взяв під варту ще одного учасника групи, що чинила сексуальне насильство над дівчатами, знімали непристойності на відео і поширювали в мережі".
Очільник поліції зазначає, що 22-річного уродженця Івано-Франківщини доставили в СІЗО.
За даними видання «Українська правда», йдеться про Олега Захарова.
Раніше повідомлялося, що суд продовжив на місяць тримання під вартою Андрія Ярини та Ярослава Домбровського, яких вважають співорганізаторами вечірок у Києві, де знущалися з дівчат.
Нагадаємо, організатори п’яних вечірок у столиці, які принижували дівчат, а потім викладали відео у соцмережу, можуть отримати до 7 років в’язниці.