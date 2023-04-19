Росіяни змінили характер обстрілів Миколаївської області та шукають об'єкти, де можуть потенційно розміщуватись українські військові.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону.

— На мою особисту думку, ворог намагається шукати логістичні центри. Вони дуже бояться контрнаступу, тому змінили характер обстрілів і ударами шукають інші об'єкти. Не буду приховувати, що вони влучили в порожні об'єкти, де були лише нічні охоронці. Добре, що в них тут не працює розвідка, але вони обстрілюють об’єкти, які вважають, що там можуть розміщуватись чи техніка, чи військові підрозділи, — вважає голова ОВА.

Крім того, Віталій Кім зазначив, що на Кінбурнську косу росіяни приїжджають для обстрілів та від'їжджають. Військові РФ стали менше використовувати зброю, яка працює на коротку дистанцію.

— Постійно змінюється ситуація. Ми бачимо через супутники і розвідку, що зробити висновок, що вони всі відійшли (з Кінбурської коси, - ред) не можна. Але те, що наші збройні сили не дають їм там спокійно жити — це факт, — зазначив він.

Нагадаємо, що російські окупанти 16 квітня о 02:20 обстріляли Снігурівську громаду. Внаслідок чого загинули двоє підлітків у селі Павлівка.

Раніше повідомлялося, що закритий для журналістів Очаків вважається найнебезпечнішою точкою Миколаївщини. Сьогодні замість сплесків хвиль в місті лунає повітряна тривога, адже ворог обстрілює місто ледь не щодня.