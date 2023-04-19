Вдень 19 квітня під Снігурівкою на Миколаївщині пролунав гучний вибух.

Його причина поки невідома, повідомив голова місцевої військової адміністрації Іван Кухта.

Спочатку була версія із детонуванням вибухонебезпечного предмету за межами міста, яка не підтвердилася.

«Після перевірки безпосередньо на місці, утворилася вирва в полі біля одного з населених пунктів нашої ОТГ. З’ясовуємо інформацію. Не ігноруйте тривогу! Залишайтеся біля укриттів!», — написав Іван Кухта.

Нагадаємо, російські окупанти 16 квітня о 02:20 обстріляли Снігурівську громаду. Внаслідок чого загинули двоє підлітків у селі Павлівка.