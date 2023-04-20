Російські війська за минулу добу, 19 квітня, здійснили 60 обстрілів території Херсонської області.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російська армія за минулу добу випустила 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області. Окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів, амбулаторію у Бериславській міській територіальній громаді, будівлю підприємства критичної інфраструктури та територію автопідприємства в Херсоні.

Внаслідок ворожих обстрілів 6 людей дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 109 осіб.