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Російські війська за минулу добу, 19 квітня, здійснили 60 обстрілів території Херсонської області.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російська армія за минулу добу випустила 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області. Окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів, амбулаторію у Бериславській міській територіальній громаді, будівлю підприємства критичної інфраструктури та територію автопідприємства в Херсоні.
Внаслідок ворожих обстрілів 6 людей дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 109 осіб.
Нагадаємо, Херсонська область кожного дня потерпає від обстрілів з боку російської армії. Лише за останню добу, 18 квітня ворог обстріляв район центрального ринку Херсона. Через це зазнали поранень шестеро людей.
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Російські війська за минулу добу, 19 квітня, здійснили 60 обстрілів території Херсонської області.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російська армія за минулу добу випустила 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області. Окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів, амбулаторію у Бериславській міській територіальній громаді, будівлю підприємства критичної інфраструктури та територію автопідприємства в Херсоні.
Внаслідок ворожих обстрілів 6 людей дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 109 осіб.
Нагадаємо, Херсонська область кожного дня потерпає від обстрілів з боку російської армії. Лише за останню добу, 18 квітня ворог обстріляв район центрального ринку Херсона. Через це зазнали поранень шестеро людей.