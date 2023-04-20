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Спалах у небі над Києвом, який бачили близько 22:00 19 квітня, не пов’язаний із падінням супутника американського космічного агентства NASA, який у той момент перебував на орбіті.
Про це у коментарі ВВС повідомив Роб Маргетта з офісу зв’язку NASA.
— Супутник все ще перебував на орбіті, коли спостерігався спалах, і повернеться в атмосферу Землі протягом ночі, — сказав представник NASA.
Він додав, що космічне агентство і міністерство оборони США продовжують відстежувати супутник RHESSI.
Раніше цього тижня американське космічне агентство оголосило, що 300-кілограмовий супутник, що вийшов з експлуатації, знову увійде в атмосферу в середу, 19 квітня.
Космічний апарат RHESSI, який використовувався для спостереження за сонячними спалахами, був запущений на низьку навколоземну орбіту в 2002 році і виведений з експлуатації в 2018 році, повідомляє NASA.
Нагадаємо, спершу у КМВА заявили, що це було падіння космічного супутника NASA, але у Повітряних Силах цю інформацію не підтвердили. Згодом у Повітряних Силах повідомили, що, за попередньою інформацією, спалахи на Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита.
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Спалах у небі над Києвом, який бачили близько 22:00 19 квітня, не пов’язаний із падінням супутника американського космічного агентства NASA, який у той момент перебував на орбіті.
Про це у коментарі ВВС повідомив Роб Маргетта з офісу зв’язку NASA.
— Супутник все ще перебував на орбіті, коли спостерігався спалах, і повернеться в атмосферу Землі протягом ночі, — сказав представник NASA.
Він додав, що космічне агентство і міністерство оборони США продовжують відстежувати супутник RHESSI.
Раніше цього тижня американське космічне агентство оголосило, що 300-кілограмовий супутник, що вийшов з експлуатації, знову увійде в атмосферу в середу, 19 квітня.
Космічний апарат RHESSI, який використовувався для спостереження за сонячними спалахами, був запущений на низьку навколоземну орбіту в 2002 році і виведений з експлуатації в 2018 році, повідомляє NASA.
Нагадаємо, спершу у КМВА заявили, що це було падіння космічного супутника NASA, але у Повітряних Силах цю інформацію не підтвердили. Згодом у Повітряних Силах повідомили, що, за попередньою інформацією, спалахи на Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита.