Спалах у небі над Києвом, який бачили близько 22:00 19 квітня, не пов’язаний із падінням супутника американського космічного агентства NASA, який у той момент перебував на орбіті.

Про це у коментарі ВВС повідомив Роб Маргетта з офісу зв’язку NASA.

— Супутник все ще перебував на орбіті, коли спостерігався спалах, і повернеться в атмосферу Землі протягом ночі, — сказав представник NASA.

Він додав, що космічне агентство і міністерство оборони США продовжують відстежувати супутник RHESSI.

Раніше цього тижня американське космічне агентство оголосило, що 300-кілограмовий супутник, що вийшов з експлуатації, знову увійде в атмосферу в середу, 19 квітня.

Космічний апарат RHESSI, який використовувався для спостереження за сонячними спалахами, був запущений на низьку навколоземну орбіту в 2002 році і виведений з експлуатації в 2018 році, повідомляє NASA.

Нагадаємо, спершу у КМВА заявили, що це було падіння космічного супутника NASA, але у Повітряних Силах цю інформацію не підтвердили. Згодом у Повітряних Силах повідомили, що, за попередньою інформацією, спалахи на Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита.