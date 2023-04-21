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Протягом останньої доби російськими обстрілами було пошкоджено та/або зруйновано 11 цивільних об’єктів в Миколаївській області.

Про це свідчать дані Миколаївської обласної військової адміністрації.

Станом на ранок 21 квітня в регіоні постраждали частково або були повністю зруйновані 17 тисяч 260 цивільних об’єктів, з них:

об’єкти житлового фонду – 11352;

медичні заклади – 100;

навчальні заклади – 416;

заклади культури – 203;

об’єкти промислових підприємств – 194;

об’єкти життєзабезпечення: газо – 1399, електро – 1110, водо – 43, теплопостачання – 96;

інші не військові об’єкти – 2347.

Протягом останньої доби російські війська пошкодили два об’єкти газопостачання, шість об’єктів житлового фонду та три інші невійськові об’єкти.

Нагадаємо, вчора о 17:37 та 18:24 артилерійських обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади.