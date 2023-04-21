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Протягом останньої доби російськими обстрілами було пошкоджено та/або зруйновано 11 цивільних об’єктів в Миколаївській області.
Про це свідчать дані Миколаївської обласної військової адміністрації.
Станом на ранок 21 квітня в регіоні постраждали частково або були повністю зруйновані 17 тисяч 260 цивільних об’єктів, з них:
Протягом останньої доби російські війська пошкодили два об’єкти газопостачання, шість об’єктів житлового фонду та три інші невійськові об’єкти.
Нагадаємо, вчора о 17:37 та 18:24 артилерійських обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Протягом останньої доби російськими обстрілами було пошкоджено та/або зруйновано 11 цивільних об’єктів в Миколаївській області.
Про це свідчать дані Миколаївської обласної військової адміністрації.
Станом на ранок 21 квітня в регіоні постраждали частково або були повністю зруйновані 17 тисяч 260 цивільних об’єктів, з них:
Протягом останньої доби російські війська пошкодили два об’єкти газопостачання, шість об’єктів житлового фонду та три інші невійськові об’єкти.
Нагадаємо, вчора о 17:37 та 18:24 артилерійських обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади.