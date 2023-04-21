Служба безпеки зібрала докази вини ще одного ворожого поплічника під час контррозвідувальних заходів на деокупованій території Миколаївщини.

Ним виявився мешканець міста Снігурівка, який під час тимчасової окупації міста, добровільно пішов на співпрацю з ворогом, повідомляє пресцентр Управління СБ в Миколаївській області.

Відомо, що зловмисником є колишній співробітник «Миколаївобленерго», який за вказівкою окупаційної адміністрації РФ, організував групу робітників, з числа колишніх та діючих співробітників «Миколаївобленерго».

За допомогою цієї групи було відокремлено електроживлення м. Снігурівка та району від потужностей АТ «Миколаївобленерго» та приєднано до потужностей т. зв. «ДУП «Херсонобленерго».

Таким чином, окупанти забезпечили незалежність енергопостачання на окуповані державою-агресором території.

У подальшому відновлення електропостачання було використано окупаційною адміністрацією з метою пропаганди, під час організації та проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованих територіях.

Також відомо, що за свої злочинні дії ворожий поплічник отримував від окупаційної влади грошові кошти в розмірі 60 тисяч рублів на місяць, а також одноразову грошову допомогу у розмірі 10 тисяч рублів.

Під час звільнення Миколаївщини, зловмисник втік та переховується від кримінальної відповідальності за вчинені протиправні дії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники CБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Нагадаємо, правоохоронці зібрали докази вини «колабораційної верхівки», яка працювала на росіян під час окупації Снігурівки. Після звільнення Миколаївщини троє зрадників втекли на тимчасово окуповану територію.

Також Служба безпеки України викрила мешканку Снігурівки, яка приєдналась до окупаційної адміністрації РФ.