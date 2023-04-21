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З американського актора Алека Болдуїна зняли обвинувачення за випадкове вбивство кінооператорки Галини Гатчінс на зйомках вестерну «Іржа».
Про це пише «УП. Таблоїд».
— Ми задоволені рішенням щодо закриття справи Алека Бодуїна і переконані у належному розслідуванні фактів та обставин цієї трагічної події, - повідомили CNN адвокати Алека Болдуїна — Люк Нікас і Алекс Спіро.
Разом із тим, прокурори Нью-Мексико Карі Моррісі та Джейсона Льюїса зауважили, що звинувачення можуть бути пред'явлені повторно, а подальше розслідування триватиме.
Відразу після того, як з актора було знято обвинувачення, він подякував своїй дружині Хіларії та адвокату Люку Нікасу за підтримку в скуртні часи.
— Я зобов'язан цій жінці усім, що маю. І тобі, Люку, — сказав він.
Нагадаємо, восени 2021 року американський актор Алек Болдуїн вистрілив з реквізиту під час зйомок, вбивши українську операторку Галину Гатчінс і поранивши режисера Джоела Соуза.
Сам він стверджує, що не натискав на курок револьвера, який спричинив загибель операторки Галини Хатчинс під час зйомок вестерну.
Після трагедії 214 операторів з американської кіноіндустрії склали звернення, в якому запропонували ніколи не використовувати реальну зброю під час зйомок.
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З американського актора Алека Болдуїна зняли обвинувачення за випадкове вбивство кінооператорки Галини Гатчінс на зйомках вестерну «Іржа».
Про це пише «УП. Таблоїд».
— Ми задоволені рішенням щодо закриття справи Алека Бодуїна і переконані у належному розслідуванні фактів та обставин цієї трагічної події, - повідомили CNN адвокати Алека Болдуїна — Люк Нікас і Алекс Спіро.
Разом із тим, прокурори Нью-Мексико Карі Моррісі та Джейсона Льюїса зауважили, що звинувачення можуть бути пред'явлені повторно, а подальше розслідування триватиме.
Відразу після того, як з актора було знято обвинувачення, він подякував своїй дружині Хіларії та адвокату Люку Нікасу за підтримку в скуртні часи.
— Я зобов'язан цій жінці усім, що маю. І тобі, Люку, — сказав він.
Нагадаємо, восени 2021 року американський актор Алек Болдуїн вистрілив з реквізиту під час зйомок, вбивши українську операторку Галину Гатчінс і поранивши режисера Джоела Соуза.
Сам він стверджує, що не натискав на курок револьвера, який спричинив загибель операторки Галини Хатчинс під час зйомок вестерну.
Після трагедії 214 операторів з американської кіноіндустрії склали звернення, в якому запропонували ніколи не використовувати реальну зброю під час зйомок.