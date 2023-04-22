Українців попереджають про другу хвилю повені, яка може настати через збільшення опадів наприкінці квітня-початку травня.

Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго.

Станом на 21 квітня, незважаючи на спад весняної повені, гідроенергетики продовжують пропуск води за збалансованим графіком.

— За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня - на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади - отже, може бути і друга хвиля повені, – повідомили в пресслужбі.

На сьогоднішній день Черкаська та Чернігівська області переважно вийшли із «‎червоної»‎ зони небезпеки підтоплень. Натомість у цю зону тепер входять регіони середнього Дніпра.

За даними ДСНС, зараз гідрологічна ситуація контролюється. Спостерігається тенденція зниження темпу підвищення рівня води в річках на півночі країни. Залишаються підтопленими 1490 домогосподарств.

Нагадаємо, в ДСНС також попереджають про ймовірне наводнення на окупованому Правобережжі Дніпра.