|Скорость ветра:
|3.6 м/с
|Восход солнца:
|05:52
|Заход солнца:
|19:48
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|05:51
|Заход солнца
|20:01
|Температура завтра:
|C°
Українців попереджають про другу хвилю повені, яка може настати через збільшення опадів наприкінці квітня-початку травня.
Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго.
Станом на 21 квітня, незважаючи на спад весняної повені, гідроенергетики продовжують пропуск води за збалансованим графіком.
— За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня - на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади - отже, може бути і друга хвиля повені, – повідомили в пресслужбі.
На сьогоднішній день Черкаська та Чернігівська області переважно вийшли із «червоної» зони небезпеки підтоплень. Натомість у цю зону тепер входять регіони середнього Дніпра.
За даними ДСНС, зараз гідрологічна ситуація контролюється. Спостерігається тенденція зниження темпу підвищення рівня води в річках на півночі країни. Залишаються підтопленими 1490 домогосподарств.
Нагадаємо, в ДСНС також попереджають про ймовірне наводнення на окупованому Правобережжі Дніпра.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Українців попереджають про другу хвилю повені, яка може настати через збільшення опадів наприкінці квітня-початку травня.
Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго.
Станом на 21 квітня, незважаючи на спад весняної повені, гідроенергетики продовжують пропуск води за збалансованим графіком.
— За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня - на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади - отже, може бути і друга хвиля повені, – повідомили в пресслужбі.
На сьогоднішній день Черкаська та Чернігівська області переважно вийшли із «червоної» зони небезпеки підтоплень. Натомість у цю зону тепер входять регіони середнього Дніпра.
За даними ДСНС, зараз гідрологічна ситуація контролюється. Спостерігається тенденція зниження темпу підвищення рівня води в річках на півночі країни. Залишаються підтопленими 1490 домогосподарств.
Нагадаємо, в ДСНС також попереджають про ймовірне наводнення на окупованому Правобережжі Дніпра.