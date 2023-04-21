Миколаївській міський голова Олександр Сєнкевич пообіцяв анонімність і винагороду тому, хто надасть інформацію про вандалів, які відірвали та скинули гранітну кулю та побили сходи у Манганаріївському сквері.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

— Схоже, війна нічому не вчить деяких людей. Довгий час у Миколаєві лишалось мало жителів (переважно пенсіонери), більшість евакуювались, хтось — в інші міста, хтось — за кордон. Тепер почали повертатися. І що ми бачимо? Я не знаю, хто саме робить такі речі. Якщо ті, хто був у Миколаєві весь цей час, — у мене питання: вам мало в місті руїн? Якщо ті, хто повернувся, — ви себе так і в Європі поводили? — поцікавився Олександр Сєнкевич.

Він закликав городян, які стають свідками вандалізму, негайно телефонувати до поліції.

— Шановні, чистота і краса міста — це і ваша відповідальність! Це ж наше «Серце міста». Там щодня гуляють батьки з дітьми, молодь грає в баскетбол, займається воркаутом. Ганьба тим, хто дозволяє собі таке витворяти! Друзі, якщо бачите покидьків, які щось руйнують у місті, — терміново телефонуйте в поліцію! 10 тисяч гривень анонімно тому, хто надасть інформацію про того, хто це зробив, — написав мер.

Нагадаємо, у Миколаєві від рук вандалів знову постраждав Манганаріївський сквер, який більш відомий миколаївцям, як «Серце міста». Невідомі відірвали та скинули велику гранітну кулю.

Нагадаємо, що «Сердце міста» страждає від вандалів не вперше. У березні 2021 року у сквері також з постаменту впала велика гранітна куля.

Також 23 листопада 2020 року у сквері «Манганарієвський» невідомі пошкодили гранітну кулю. Ще одна куля впала у січні 2021 року.