Ввечері, 21 квітня, у Вознесенську 56-річна жінка потрапила під потяг з восьми вагонами, коли перетинала колію.

Про це йдеться в повідомленні поліції Миколаївської області.

Потерпілу з тяжкими ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.

31-річному водію до восьми років позбавлення волі.

— Водій керуючи маневровим рухомим складом тепловозу та восьми вагонів, за попередніми даними, здійснив наїзд на пішохода, яка перетинала залізничні колії. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 КК України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, зазначають в пресслужбі поліції.

Нагадаємо, нещодавно контррозвідка Служби безпеки України викрила схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Зокрема затримали співробітника «Укрзалізниці», який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона.