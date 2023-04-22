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Ввечері, 21 квітня, у Вознесенську 56-річна жінка потрапила під потяг з восьми вагонами, коли перетинала колію.
Про це йдеться в повідомленні поліції Миколаївської області.
Потерпілу з тяжкими ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.
31-річному водію до восьми років позбавлення волі.
— Водій керуючи маневровим рухомим складом тепловозу та восьми вагонів, за попередніми даними, здійснив наїзд на пішохода, яка перетинала залізничні колії. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 КК України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, зазначають в пресслужбі поліції.
Нагадаємо, нещодавно контррозвідка Служби безпеки України викрила схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Зокрема затримали співробітника «Укрзалізниці», який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Ввечері, 21 квітня, у Вознесенську 56-річна жінка потрапила під потяг з восьми вагонами, коли перетинала колію.
Про це йдеться в повідомленні поліції Миколаївської області.
Потерпілу з тяжкими ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.
31-річному водію до восьми років позбавлення волі.
— Водій керуючи маневровим рухомим складом тепловозу та восьми вагонів, за попередніми даними, здійснив наїзд на пішохода, яка перетинала залізничні колії. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 КК України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, зазначають в пресслужбі поліції.
Нагадаємо, нещодавно контррозвідка Служби безпеки України викрила схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Зокрема затримали співробітника «Укрзалізниці», який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона.