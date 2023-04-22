У суботу, 22 квітня, російські війська обстріляли один з прибережних парків Херсона, одна людина отримала поранення.

Про це йдеться в повідомленні Суспільного з посиланням на керівника пресофісу Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова.

Обстріл був здійснений близько 14:00. Внаслідок атаки, 46-річний чоловік отримав поранення гомілки, а також садну голови. Його доправили до лікарні.

Нагадаємо, прравоохоронці викрили жительку херсонської області причетну до колабораційної діяльності та проведення псевдореферендому. В 23 по 27 вересня 2022 року вона разом з озброєними військовослужбовцями РФ обходила домівки мешканців сіл Кізомис і Гончарне Білозерської селищної територіальної громади та збирала «голоси»‎, вимагаючи від них поставити потрібну відмітку в «бюлетенях»‎.