Російські загарбники не припиняють тероризувати цивільне населення Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Вчора, 22 квітня, о 15:34 зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Без руйнувань та постраждалих, – йдеться в повідомленні.

Кім зазначив, що в інших районах області день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що 20 квітня, ворог також завдавав артилерійських ударів по акваторії та узбережжю Очаківської громади. Постраждалих немає.