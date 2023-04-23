|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|05:50
|Заход солнца:
|19:50
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|05:49
|Заход солнца
|20:03
|Температура завтра:
|C°
Російські загарбники не припиняють тероризувати цивільне населення Миколаївської області.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
— Вчора, 22 квітня, о 15:34 зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Без руйнувань та постраждалих, – йдеться в повідомленні.
Кім зазначив, що в інших районах області день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, що 20 квітня, ворог також завдавав артилерійських ударів по акваторії та узбережжю Очаківської громади. Постраждалих немає.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Російські загарбники не припиняють тероризувати цивільне населення Миколаївської області.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
— Вчора, 22 квітня, о 15:34 зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Без руйнувань та постраждалих, – йдеться в повідомленні.
Кім зазначив, що в інших районах області день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, що 20 квітня, ворог також завдавав артилерійських ударів по акваторії та узбережжю Очаківської громади. Постраждалих немає.