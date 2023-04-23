Після обіду 23 квітня російські окупаційні війська обстріляли з мінометів місто Херсон, унаслідок чого загинув 80-річний чоловік.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Перед цим Росія завдала масованого обстрілу по селу Кізомис Білозерської громади Херсонської області, а також по Станіславській громаді. Через це троє людей зазнали поранень, пошкоджено близько 25 житлових будинків.

За даними ОВА, напередодні, 22 квітня, окупанти здійснили 54 обстріли Херсонщини, випустивши 236 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації. Зокрема, обласний центр обстрілювали двічі.

Окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області. Одна людина загинула, ще двоє — зазнали поранень.

Нагадаємо, що в ОК «Південь» прокоментували інформацію про висадку ЗСУ на лівому березі Херсонщини.