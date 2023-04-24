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«Губернатор Севастополя», призначений російською владою, Михайло Развожаєв повідомив, що Чорноморський флот РФ в ніч на 24 квітня відбив атаку надводних безпілотників на місто.
Про це він написав у Telegram.
«Наш флот зараз (станом на 4 ранку, — прим.) відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді. Усі служби міста перебувають у готовності. Зберігаємо спокій», — написав він.
За його словами, російські сили протипідводно-диверсійного забезпечення збили один безпілотник, ще один — нібито вибухнув сам.
Михайло Развожаєв стверджує, що знешкодження безпілотників сталося на зовнішньому рейді, а тому жодні об’єкти у Севастополі не зазнали пошкоджень.
В свою чергу місцеві телеграм-канали пишуть, що внаслідок вибухів у деяких прибережних будинках вибито вікна та розбито освітлення біля реклами.
Також від вибухової хвилі відкрилися балконні двері та вікна у новобудові.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму, в місті Сімферополь, ввечері 19 березня стався вибух на газопроводі.
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«Губернатор Севастополя», призначений російською владою, Михайло Развожаєв повідомив, що Чорноморський флот РФ в ніч на 24 квітня відбив атаку надводних безпілотників на місто.
Про це він написав у Telegram.
«Наш флот зараз (станом на 4 ранку, — прим.) відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді. Усі служби міста перебувають у готовності. Зберігаємо спокій», — написав він.
За його словами, російські сили протипідводно-диверсійного забезпечення збили один безпілотник, ще один — нібито вибухнув сам.
Михайло Развожаєв стверджує, що знешкодження безпілотників сталося на зовнішньому рейді, а тому жодні об’єкти у Севастополі не зазнали пошкоджень.
В свою чергу місцеві телеграм-канали пишуть, що внаслідок вибухів у деяких прибережних будинках вибито вікна та розбито освітлення біля реклами.
Також від вибухової хвилі відкрилися балконні двері та вікна у новобудові.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму, в місті Сімферополь, ввечері 19 березня стався вибух на газопроводі.