«Губернатор Севастополя», призначений російською владою, Михайло Развожаєв повідомив, що Чорноморський флот РФ в ніч на 24 квітня відбив атаку надводних безпілотників на місто.

Про це він написав у Telegram.

«Наш флот зараз (станом на 4 ранку, — прим.) відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді. Усі служби міста перебувають у готовності. Зберігаємо спокій», — написав він.

За його словами, російські сили протипідводно-диверсійного забезпечення збили один безпілотник, ще один — нібито вибухнув сам.

Михайло Развожаєв стверджує, що знешкодження безпілотників сталося на зовнішньому рейді, а тому жодні об’єкти у Севастополі не зазнали пошкоджень.

В свою чергу місцеві телеграм-канали пишуть, що внаслідок вибухів у деяких прибережних будинках вибито вікна та розбито освітлення біля реклами.

Також від вибухової хвилі відкрилися балконні двері та вікна у новобудові.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму, в місті Сімферополь, ввечері 19 березня стався вибух на газопроводі.