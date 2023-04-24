В Україні станом на понеділок, 24 квітня, залишаються підтопленими 1 тисяча 201 двір і 208 будинків.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція до зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.

Залишаються підтопленими 1 тисяча 201 двір: Чернігівська область — 488, Кіровоградська — 323, Черкаська — 124, Дніпропетровська — 89, Полтавська — 107, Київська — 52, Волинська — 18. Також підтоплені 208 будинків: Кіровоградська — 87, Дніпропетровська — 51, Черкаська — 39, Чернігівська — 29 та Полтавська — 2.

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплені 21 тисяча 87 гектарів сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів: у Чернігівській області до 32 та Київській — до одного.

Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Нагадаємо, українців попереджають про другу хвилю повені, яка може настати через збільшення опадів наприкінці квітня-початку травня.