Землетрус магнітудою 7.2 стався в понеділок на островах Кермадек у Новій Зеландії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

За даними сейсмологічного центру, глибина залягання епіцентру землетрусу на островах Кермадек у Новій Зеландії була на 10 км.

Про руйнування у Новій Зеландії не повідомлялося. Острови Кермадек незаселені, за винятком острова Рауль, на якому час від часу перебувають науковці.

За тисячу кілометрів від центру катаклізму знаходиться найбільше місто Нової Зеландії — Окленд, з населенням понад півтора мільйона осіб осіб.

Нагадаємо, уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Загальна кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч людей.