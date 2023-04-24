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Землетрус магнітудою 7.2 стався в понеділок на островах Кермадек у Новій Зеландії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.
За даними сейсмологічного центру, глибина залягання епіцентру землетрусу на островах Кермадек у Новій Зеландії була на 10 км.
Про руйнування у Новій Зеландії не повідомлялося. Острови Кермадек незаселені, за винятком острова Рауль, на якому час від часу перебувають науковці.
За тисячу кілометрів від центру катаклізму знаходиться найбільше місто Нової Зеландії — Окленд, з населенням понад півтора мільйона осіб осіб.
Нагадаємо, уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Загальна кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч людей.
У Туреччині поліція порушила справи проти 612 людей, які можуть бути причетними до будівель, що зруйнувалися під час землетрусів. Із них 184 людини вже перебувають під арештом.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Землетрус магнітудою 7.2 стався в понеділок на островах Кермадек у Новій Зеландії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.
За даними сейсмологічного центру, глибина залягання епіцентру землетрусу на островах Кермадек у Новій Зеландії була на 10 км.
Про руйнування у Новій Зеландії не повідомлялося. Острови Кермадек незаселені, за винятком острова Рауль, на якому час від часу перебувають науковці.
За тисячу кілометрів від центру катаклізму знаходиться найбільше місто Нової Зеландії — Окленд, з населенням понад півтора мільйона осіб осіб.
Нагадаємо, уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Загальна кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч людей.
У Туреччині поліція порушила справи проти 612 людей, які можуть бути причетними до будівель, що зруйнувалися під час землетрусів. Із них 184 людини вже перебувають під арештом.