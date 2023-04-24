За вбивство та зберігання наркотичних засобів мешканця Первомайського району Миколаївщини засуджено до 11 років позбавлення волі.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

У судовому засіданні прокурор довів, що 22 січня 2019 року біля господарського приміщення в смт Арбузинка п’яний зловмисник під час конфлікту задушив мотузкою 57-річного чоловіка.

Крім того, під час затримання підозрюваного в нього знайшли наркотики.

За умисне вбивство товариша та зберігання без мети збуту наркотичних засобів (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309 КК України) його засудили до 11 років ув’язнення.

Нагадаємо, що на Первомайщині поліцейські затримали 75-річного місцевого мешканця за підозрою у вбивстві співмешканки.