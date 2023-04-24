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За вбивство та зберігання наркотичних засобів мешканця Первомайського району Миколаївщини засуджено до 11 років позбавлення волі.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.
У судовому засіданні прокурор довів, що 22 січня 2019 року біля господарського приміщення в смт Арбузинка п’яний зловмисник під час конфлікту задушив мотузкою 57-річного чоловіка.
Крім того, під час затримання підозрюваного в нього знайшли наркотики.
За умисне вбивство товариша та зберігання без мети збуту наркотичних засобів (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309 КК України) його засудили до 11 років ув’язнення.
Нагадаємо, що на Первомайщині поліцейські затримали 75-річного місцевого мешканця за підозрою у вбивстві співмешканки.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
За вбивство та зберігання наркотичних засобів мешканця Первомайського району Миколаївщини засуджено до 11 років позбавлення волі.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.
У судовому засіданні прокурор довів, що 22 січня 2019 року біля господарського приміщення в смт Арбузинка п’яний зловмисник під час конфлікту задушив мотузкою 57-річного чоловіка.
Крім того, під час затримання підозрюваного в нього знайшли наркотики.
За умисне вбивство товариша та зберігання без мети збуту наркотичних засобів (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309 КК України) його засудили до 11 років ув’язнення.
Нагадаємо, що на Первомайщині поліцейські затримали 75-річного місцевого мешканця за підозрою у вбивстві співмешканки.