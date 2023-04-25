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Ввечері, 24 квітня рятувальники Миколаївщини гасили пожежу у Вознесенську – горів гараж та припаркований у ньому автомобіль DAEWOO Sens.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Миколаївщини.
Вогнебрцям вдалося ліквідувати пожежу площею 24 квадратних метри. Причина займання досі не відома.
— На місце направлено відділення 12 державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити перекидання вогню на поруч розташовані житловий будинок та господарчу споруду, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, миколаївським рятувальникам передали дві машини для механізованого розмінування від Фонда Говарда Баффета.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Ввечері, 24 квітня рятувальники Миколаївщини гасили пожежу у Вознесенську – горів гараж та припаркований у ньому автомобіль DAEWOO Sens.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Миколаївщини.
Вогнебрцям вдалося ліквідувати пожежу площею 24 квадратних метри. Причина займання досі не відома.
— На місце направлено відділення 12 державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити перекидання вогню на поруч розташовані житловий будинок та господарчу споруду, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, миколаївським рятувальникам передали дві машини для механізованого розмінування від Фонда Говарда Баффета.