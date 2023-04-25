Ввечері, 24 квітня рятувальники Миколаївщини гасили пожежу у Вознесенську – горів гараж та припаркований у ньому автомобіль DAEWOO Sens.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Миколаївщини.

Вогнебрцям вдалося ліквідувати пожежу площею 24 квадратних метри. Причина займання досі не відома.

— На місце направлено відділення 12 державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити перекидання вогню на поруч розташовані житловий будинок та господарчу споруду, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, миколаївським рятувальникам передали дві машини для механізованого розмінування від Фонда Говарда Баффета.