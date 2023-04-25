Екологи оцінили збитки довкіллю через ракетні обстріли об’єктів підприємства «Агро торгівельна фірма «Агро-Діло», які розташовані у селі Партизанське (Первомайська громада Миколаївського району Миколаївської області) у 2,3 мільйона гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Встановлено часткове або повне руйнування зерносховища, контори, складів запчастин, вагової, боксів підприємства. Загальний об’єм утворених будівельних відходів перевищує 101 кубічний метр. Засмічено земельну ділянку загальною площею 5748 квадратних метрів.

Також було пошкоджено резервуар з паливом, внаслідок чого нафтопродуктами забруднено земельну ділянку площею 500 квадратних метрів.

Крім того, внаслідок бойових дій виникла пожежа на складі підприємства, згоріло 108,74 тонн селітри.

За результатами розрахунків, загальна сума шкоди становить понад 2,3 мільйона гривень.

Розрахунки проведено відповідно до методик, які визначають розмір шкоди, завданої земельним ресурсам, ґрунтам та атмосферному повітрю.

Нагадаємо, на Миколаївщині через пожежі на полях та руйнацію будівель ПСП «Роднічок» завдано збитків довкіллю на 4,6 млрд грн.