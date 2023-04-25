Бюро економічної безпеки у Львівській області виявило складські приміщення площею 1600 м2, заповнені товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Товар виявлено в нежитловому приміщенні у п’ятницю, 21 квітня.

Зазначається, що детективи БЕБ отримали дозвіл суду на обшук приміщення, відтак слідчі дії тривають вже четверту добу. Працівники БЕБ описують виявлений товар, класифікують його, встановлюють походження. З поміж виявлених товарів: харчові продукти, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг — всього близько тисячі піддонів.

Детективи БЕБ встановлюють коло осіб, задіяних у ввезені та складуванні гуманітарної допомоги. Адже щоб завезти цей вантаж знадобилося приблизно 60 вантажівок-фур та такі переміщення не могли залишитися непомітними.

Тільки консервів знайдено орієнтовно 74 тонни на 20 млн грн. Остаточний підрахунок всіх товарів ще не закінчено.

Нагадаємо, минулого року Національна поліція викрила діяльність організованої злочинної групи, яка, за інформацією слідства, торгувала автомобілями для Збройних сил України.