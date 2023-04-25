У вівторок, 25 квітня, російські військові вчергове обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади. Під ударом опинилась місцева церква.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

«Ворожий снаряд поцілив у церкву. Також від обстрілів пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки», — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, ворог завдав п’ять ударів керованими авіабомбами.

Інформація щодо постраждалого цивільного населення уточнюється.

Нагадаємо. вночі, 24 квітня, українським захисникам вдалося ліквідувати один російський БпЛА оперативно-тактичного рівня над Миколаївщиною.