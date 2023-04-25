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У вівторок, 25 квітня, російські військові вчергове обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади. Під ударом опинилась місцева церква.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
«Ворожий снаряд поцілив у церкву. Також від обстрілів пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки», — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, ворог завдав п’ять ударів керованими авіабомбами.
Інформація щодо постраждалого цивільного населення уточнюється.
Нагадаємо. вночі, 24 квітня, українським захисникам вдалося ліквідувати один російський БпЛА оперативно-тактичного рівня над Миколаївщиною.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У вівторок, 25 квітня, російські військові вчергове обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади. Під ударом опинилась місцева церква.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
«Ворожий снаряд поцілив у церкву. Також від обстрілів пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки», — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, ворог завдав п’ять ударів керованими авіабомбами.
Інформація щодо постраждалого цивільного населення уточнюється.
Нагадаємо. вночі, 24 квітня, українським захисникам вдалося ліквідувати один російський БпЛА оперативно-тактичного рівня над Миколаївщиною.