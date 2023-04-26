У середу, 26 квітня, у Миколаєві, в центральну частину міста не буде подаватися вода.

Про це повідомили у «Миколаївводоканалі».

Зазначається, що ремонт водопровідної мережі мають закінчити до 15 години.

Води не буде в будинках, що розташовані по:

проспекту Центральний від вулиці Мала Морська до вулиці Бузніка;

вулиці Бузніка від проспекту Центрального до вулиці Нікольська;

вулиці Нікольська від вулиці Бузніка до вулиці Артилерійська;

кілька кварталів по вулиці Артилерійська;

вулиці Адміральська від вулиці Нікольська до вулиці Мала Морська.

Нагадаємо, що на обслуговування, утримання та ремонти систем очищення води у Миколаєві, завдяки яким містяни набирають питну воду, у 2023 році планують направити з бюджету 37,6 мільйона гривень.