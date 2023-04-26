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У середу, 26 квітня, у Миколаєві, в центральну частину міста не буде подаватися вода.
Про це повідомили у «Миколаївводоканалі».
Зазначається, що ремонт водопровідної мережі мають закінчити до 15 години.
Води не буде в будинках, що розташовані по:
Нагадаємо, що на обслуговування, утримання та ремонти систем очищення води у Миколаєві, завдяки яким містяни набирають питну воду, у 2023 році планують направити з бюджету 37,6 мільйона гривень.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У середу, 26 квітня, у Миколаєві, в центральну частину міста не буде подаватися вода.
Про це повідомили у «Миколаївводоканалі».
Зазначається, що ремонт водопровідної мережі мають закінчити до 15 години.
Води не буде в будинках, що розташовані по:
Нагадаємо, що на обслуговування, утримання та ремонти систем очищення води у Миколаєві, завдяки яким містяни набирають питну воду, у 2023 році планують направити з бюджету 37,6 мільйона гривень.