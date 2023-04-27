У середу в Сінгапурі стратили чоловіка, засудженого за незаконний обіг наркотиків, незважаючи на благання його родичів та активістів про помилування.

Про це пише Reuters з посиланням на представника його сім'ї.

46-річний Тангараджу Суппіа був засуджений у 2013 році за пособництво у торгівлі понад 1 кілограм каннабісу, що вдвічі перевищує поріг для страти в місті-державі, відомому своїми жорсткими законами про наркотики.

Сінгапурський правозахисник Кокіла Аннамалай, який представляє сім'ю, підтвердив, що Тангараджу Суппіа повісили після того, як напередодні страти президент відхилив прохання про помилування.

Британський мільярдер Річард Бренсон, відомий противник смертної кари, заявив, що вирок Тангараджу Суппіа не відповідає стандартам кримінального засудження, оскільки під час арешту він не був поруч з наркотиками.

У відповідь уряд заявив, що Бренсон поширює неправду та зневажає його систему правосуддя, додавши, що суди витратили понад три роки на розгляд справи, а заява Бренсона була «явно неправдивою».

Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські затримали 34-річного розповсюджувача психотропів та канабіса.