В Україні внаслідок повномасштабної російської агресії поранена 951 дитина. За останню добу ще двоє дітей постраждали внаслідок ракетної атаки росіян на Миколаїв.

Такі оновлені дані 27 квітня оприлюднив Офіс генерального прокурора. Напередодні повідомляли про 949 поранених.

Кількість загиблих дітей не змінилася: 470. Ще 400 дітей вважають зниклими.

— 27 квітня внаслідок обстрілу ворогом міста Миколаїв поранено двох 8-річних дівчаток, – уточнили в ОГП.

У прокуратурі наголосили, що наведені дані не є остаточними: триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.