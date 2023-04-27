Бригади «Миколаївобленерго» продовжують відновлювати живлення постраждалого внаслідок ракетного удару РФ мікрорайону міста.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

«Наші бригади з ночі працюють без упину, аби налагодити електропостачання. Мережі різного класу напруги зазнали чималих ушкоджень, але ми робимо все, що в наших силах. Чого не повернути, так це втрачених та покалічених життів... А мережі ми відновимо! Та ворогу ніколи не забудемо і точно не пробачимо, що він зробив з нашим рідним Миколаєвом, з нашою багатостраждальною Україною», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.