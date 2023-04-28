Росія оголосила в розшук командувача ВМС України віцеадмірала Олексія Неїжпапу в справі про нібито «замах на життя співробітника правоохоронного органу РФ».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на росЗМІ.

«Неїжпапа Олексій Леонідович, народився 9 жовтня 1975 року в Севастополі. Розшукується за статтею КК РФ», — сказано в четвер у базі даних розшуку МВС Росії.

У правоохоронних органах РФ держінформагентству повідомили, що адмірал заочно звинувачується за ст. 317 КК рф («Зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу»). За цією статтею передбачене покарання до довічного позбавлення волі.

Як повідомили у правоохоронних органах РФ, слідство вийшло з клопотанням про заочний арешт командувача ВМС України, відповідні матеріали вже надійшли до Хамовницького районного суду Москви.

Олексій Неїжпапа служить у ВМС України з 1997 року. З квітня 2020 року його було призначено заступником командувача Військово-морських сил, з 2021 року він очолив українські ВМС.

Раніше повідомлялося, що Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.