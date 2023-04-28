В Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок, 6 людей загинули, ще 17 — травмовані.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Трьох дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні. 17 потерпілих. Отримують медичну допомогу. Врятовано трьох дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають», — відзначив міністр.

Наразі на місці влучання російської ракети у житловий будинок працюють служби ДСНС, поліція та медики.

Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.

Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети «Калібр» у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.

Раніше НикВести опублікували фоторепортаж з місць прильотів. Внаслідок удару РФ по Миколаєву «Калібрами» в ніч на 27 квітня в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.