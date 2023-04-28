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Під час нічного обстрілу російськими окупантами міста Дніпро загинули молода жінка і 2-річна дитина.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Рано вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Військові з повітряного командування «Схід» збили 7 крилатих ракет. Проте є негативні наслідки», — написав він.
У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
У місті ракети зруйнували і будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа, яку вже загасили.
Й досі вогнеборці працюють на іншому об’єкті, який понівечено через ворожу атаку. Горить будівельна база. Полум’я охопило 400 кв метрів. На цю хвилину його вдалося локалізувати.
Постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу, від пережитого оговтуватиметься вдома.
Не минулося й без артилерійського удару. Вночі агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються.
Нагадаємо, в Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок, 4 людини загинули, ще 17 — травмовані.
Під час нічного обстрілу російськими окупантами міста Дніпро загинули молода жінка і 2-річна дитина.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Рано вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Військові з повітряного командування «Схід» збили 7 крилатих ракет. Проте є негативні наслідки», — написав він.
У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
У місті ракети зруйнували і будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа, яку вже загасили.
Й досі вогнеборці працюють на іншому об’єкті, який понівечено через ворожу атаку. Горить будівельна база. Полум’я охопило 400 кв метрів. На цю хвилину його вдалося локалізувати.
Постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу, від пережитого оговтуватиметься вдома.
Не минулося й без артилерійського удару. Вночі агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються.
Нагадаємо, в Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок, 4 людини загинули, ще 17 — травмовані.