Під час масованого ракетного удару РФ по Україні у п’ятницю, 28 квітня над Миколаївською областю збили дві ракети.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що дві ракети, які були випущені з літаків стратегічної авіації.

— В нашій зоні відповідальності силами ППО над Миколаївщиною знищено дві ракети, які були випущені з літаків стратегічної авіації. Ми спостерігали атаку, яка більше була спрямована на інші регіони України, – сказала керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.

В місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.

Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети «Калібр» у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.

Раніше НикВести опублікували фоторепортаж з місць прильотів.