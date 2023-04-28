У Мелітопольському районі Запорізької області смертельно отруїлися два десятка російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників», — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили ще 540 російських загарбників. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 189 тисяч військових.