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У Мелітопольському районі Запорізької області смертельно отруїлися два десятка російських окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
«Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників», — йдеться у зведенні.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили ще 540 російських загарбників. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 189 тисяч військових.
У Мелітопольському районі Запорізької області смертельно отруїлися два десятка російських окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
«Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників», — йдеться у зведенні.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили ще 540 російських загарбників. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 189 тисяч військових.