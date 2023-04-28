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Впродовж 27 квітня російські окупанти двічі обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.
Зокрема, ворог завдавав ударів о 08:54 та 10:40, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані є влучання в житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі та поранені.
Під час нічного обстрілу російськими окупантами міста Дніпро загинули молода жінка і 2-річна дитина.
Впродовж 27 квітня російські окупанти двічі обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.
Зокрема, ворог завдавав ударів о 08:54 та 10:40, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані є влучання в житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі та поранені.
Під час нічного обстрілу російськими окупантами міста Дніпро загинули молода жінка і 2-річна дитина.