Впродовж 27 квітня російські окупанти двічі обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Зокрема, ворог завдавав ударів о 08:54 та 10:40, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані є влучання в житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі та поранені.

Під час нічного обстрілу російськими окупантами міста Дніпро загинули молода жінка і 2-річна дитина.