В Умані з-під завалів будинку, куди влучила російська ракета, дістали тіла ще трьох загиблих. Кількість жертв виросла до 10 осіб.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігорь Клименко в Facebook.

— Щойно рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих уманчан. Всього 10 жертв російської агресії станом на 10:05, — зазначив він.

Нагадаємо, вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Російська ракета влучила у багатоповерховий будинок. Спочатку повідомлялося про 3 загиблих та 8 постраждалих внаслідок атаки.