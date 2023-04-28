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В Умані з-під завалів будинку, куди влучила російська ракета, дістали тіла ще трьох загиблих. Кількість жертв виросла до 10 осіб.
Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігорь Клименко в Facebook.
— Щойно рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих уманчан. Всього 10 жертв російської агресії станом на 10:05, — зазначив він.
Нагадаємо, вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Російська ракета влучила у багатоповерховий будинок. Спочатку повідомлялося про 3 загиблих та 8 постраждалих внаслідок атаки.
В Умані з-під завалів будинку, куди влучила російська ракета, дістали тіла ще трьох загиблих. Кількість жертв виросла до 10 осіб.
Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігорь Клименко в Facebook.
— Щойно рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих уманчан. Всього 10 жертв російської агресії станом на 10:05, — зазначив він.
Нагадаємо, вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Російська ракета влучила у багатоповерховий будинок. Спочатку повідомлялося про 3 загиблих та 8 постраждалих внаслідок атаки.